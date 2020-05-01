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أسعار الذهب ترتفع بأعلى مستوى في 7أعوام

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-الأناضول
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عقود الذهب الفورية في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام، مستفيدة من ضغوط ومخاطر تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة.

 قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، إن الاقتصاد الأمريكي أمام فترة طويلة من التعافي، "قد تكون مرتبطة بإيجاد لقاح لفيروس كورونا".

والجمعة، أظهرت بيانات أمريكية، تراجعا في مبيعات التجزئة داخل أسواق الولايات المتحدة، ما يمهد إلى ظهور حالة ركود في الأسواق المحلية، داخل الولايات الأمريكية كافة.

وصعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.10 بالمئة أو 28.36 دولارا إلى 1770.8 دولارا للأونصة (الأوقية) الواحدة، بحلول الساعة (10:00 ت.غ) مقارنة مع إغلاق الجمعة.

وتستفيد أسعار الذهب إيجابا من وجود مخاطر جيوسياسية واقتصادية عالمية، مع بقائها ملاذا آمنا لتقلبات العملات وأسواق الأسهم وأسواق السندات العالمية.

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