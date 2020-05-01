الجيش الوطني يأسر ...قائداً عسكرياً رفيعا من مليشيات الإنتقالي في أبين التحالف:مليشيات الإنتقالي يعرقل عمل خفر السواحل في خليج عدن مليشيات الحوثي تقصف مخيمات طبية لفحص فيروس كورونا لمواجهة كورونا:الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن ب55مليون يورو منظمة الصحة العالمية :اليمن قد يواجة كارثة غذائية مع استمرار كورونا تعرف كيف تم إخراج....2كيلوغرام شعراً من بطن فتاة سجناء يتعمدون نقل فيروس كورونا فيما بينهم للخروج شاهد تفاصيل معركة الحسم العسكري في أبين من ثلاثة محاور الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين بهجوم معاكس شرق صنعاء كيف تنقل النقود فيروس كورونا المستجد؟
كشف مصدر عسكري يمني، الأحد، أن قوات الجيش الحكومي أسرت قائدا عسكريا رفيعا من مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بمحافظة أبين.
وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش الوطني ومسلحي مليشيات المجلس الانتقالي، وسط محاولات للجيش التوغل في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واستعادتها من يد "مليشيات الانتقالي".
قال المصدر في الجيش، مفضلا عدم ذكر اسمه: "تمكنت قواتنا من أسر المسؤول العسكري للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، أنيس الصبيحي".
وأضاف أن "عملية الأسر تمت خلال المعارك الدائرة مع مسلحي الانتقالي، في بلدة الشيخ سالم، شرق مدينة زنجبار، بمحافظة أبين".
وذكر المصدر، أن "الصبيحي هو الذراع الأيمن لنائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك".
وفي السياق، نشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو، يظهر الصبيحي بعد أسره وهو يتحدث عن مكان أسره واسمه بالكامل ومنصبه.