آخر الاخبار

الجيش الوطني يأسر ...قائداً عسكرياً رفيعا من مليشيات الإنتقالي في أبين التحالف:مليشيات الإنتقالي يعرقل عمل خفر السواحل في خليج عدن مليشيات الحوثي تقصف مخيمات طبية لفحص فيروس كورونا لمواجهة كورونا:الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن ب55مليون يورو منظمة الصحة العالمية :اليمن قد يواجة كارثة غذائية مع استمرار كورونا تعرف كيف تم إخراج....2كيلوغرام شعراً من بطن فتاة سجناء يتعمدون نقل فيروس كورونا فيما بينهم للخروج شاهد تفاصيل معركة الحسم العسكري في أبين من ثلاثة محاور الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين بهجوم معاكس شرق صنعاء كيف تنقل النقود فيروس كورونا المستجد؟

تعرف كيف تم إخراج....2كيلوغرام شعراً من بطن فتاة

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عكاظ
عدد القراءات 454
 

  

 أخرج فريق طبي بالطائف 2 كيلوغرام شعَراً من داخل بطن عشرينية.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ«عكاظ»، أن الفتاة كانت قد قادتها أوجاعها المتكررة لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد أن أعياها الألم، ووصل معها حدّاً لا تستطيع مقاومته.

وأضاف: خضعت الفتاة لفحص سريري موسع انتهى بالوصول لعلة الفتاه بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن، ويشكل جداراً خانقاً للمعدة، وعلى الفور قرر الفريق الطبي التدخل العاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشف لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة وسبّب للفتاة آلام سنواتٍ مضت عبارة عن تشكّل مترابط من الشعر يزن 2 كيلوغرام، تكتّل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث، وتم استخراجه وإنهاء معاناة الفتاة.

إقراء أيضاً
سجناء يتعمدون نقل فيروس كورونا فيما بينهم للخروج
أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم
دراسة تكشف مفاجئة: طريقة لا يتوقعها الناس ينتقل كورونا بسببها وينتشر
4أمراض تجعلك من أكثر الناس عرضة لفتك فيروس كورونا
بعد فرض الحظر.. خليجيون يتحركون بطائرات خاصة
ارتفاع عدد مصابي الملاهي الليلية والسلطات تعد بسرية الفحوصات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس