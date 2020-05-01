شاهد تفاصيل معركة الحسم العسكري في أبين من ثلاثة محاور

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش شنت هجوماً مكثف من محور بلدة الشيخ سالم ومن محور الطرية والمحور الثالث من عبر عثمان صوب مدينة مديرية جعار ثاني أكبر مدينة للإنتقالي في" ابين" وتعتبر المخزن الإستراتيجي لقوات المليشيات الإنتقالية.

ذكرت مصادر ميدانية في وقت سابق ، بأن الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الماضية من السيطرة على معسكر الإرسال التابع لقوات مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي ، الواقع في مشارف زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش نفذت هجوماً مكثفاً على قرية الشيخ سالم، واستعادت السيطرة على معسكرالإرسال، وسط تبادل كثيف للقصف المدفعي.

وأشارت المصادر ان قوات مليشيات الإنتقالي أنسحبت من المعسكر إلى وادي حسان، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن الجيش الوطني امس أستعاد السيطرة على جبل "سيود" الإستراتيجي، في محافظة أبين من قبضة مليشيات الإنتقالي.

هذا وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش الوطني ومسلحي مليشيات الانتقالي، وسط محاولات للجيش الوطني التوغل في مدينة زنجبار