آخر الاخبار

سجناء يتعمدون نقل فيروس كورونا فيما بينهم للخروج شاهد تفاصيل معركة الحسم العسكري في أبين من ثلاثة محاور الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين بهجوم معاكس شرق صنعاء كيف تنقل النقود فيروس كورونا المستجد؟ موقع يحدد فلكيا موعد عيد الفطر في كل دولة عربية كيف تسترد السعودية مرتكبي الجرائم الفارين إلى الخارج ؟ الجيش السوداني: نتواجد في اليمن وفقا لبروتوكول وبقاؤنا أمر تحكمه الظروف العملياتية في الميدان تفاصيل سابع أيام معارك أبين.. تقدم استراتيجي لقوات ”الشرعية“ وضربة موجعة لمليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ قبائل المحويت تدشن مطارحها بمأرب و”الروحاني“ يدعو للنفير الرئيس الأمريكي ترامب يعين بروفيسور عربي على رأس برنامج تطوير لقاح كورونا

شاهد تفاصيل معركة الحسم العسكري في أبين من ثلاثة محاور

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 1131
 

 

قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش شنت هجوماً مكثف من محور بلدة الشيخ سالم ومن محور الطرية والمحور الثالث من عبر عثمان صوب مدينة مديرية جعار ثاني أكبر مدينة للإنتقالي في" ابين" وتعتبر المخزن الإستراتيجي لقوات المليشيات الإنتقالية.

ذكرت مصادر ميدانية في وقت سابق ، بأن الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الماضية من السيطرة على معسكر الإرسال التابع لقوات مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي ، الواقع في مشارف زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش نفذت هجوماً مكثفاً على قرية الشيخ سالم، واستعادت السيطرة على معسكرالإرسال، وسط تبادل كثيف للقصف المدفعي.

وأشارت المصادر ان قوات مليشيات الإنتقالي أنسحبت من المعسكر إلى وادي حسان، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن الجيش الوطني امس أستعاد السيطرة على جبل "سيود" الإستراتيجي، في محافظة أبين من قبضة مليشيات الإنتقالي.

هذا وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش الوطني ومسلحي مليشيات الانتقالي، وسط محاولات للجيش الوطني التوغل في مدينة زنجبار

إقراء أيضاً
الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين بهجوم معاكس شرق صنعاء
أجهزة الأمن تضبط سيارة مسروقة بعد ساعات من سرقتها ويعيدها لمالكها
الجيش السوداني: نتواجد في اليمن وفقا لبروتوكول وبقاؤنا أمر تحكمه الظروف العمليات
تفاصيل سابع أيام معارك أبين.. تقدم استراتيجي لقوات ”الشرعية“ وضربة موجعة لمليشيا
قبائل المحويت تدشن مطارحها بمأرب و”الروحاني“ يدعو للنفير
ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. ”الصبيحي“ أسيرا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس