الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة للحوثيين بهجوم معاكس شرق صنعاء

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، تحقيق تقدم في مواجهات مع جماعة "مليشيات الحوثيين، شرق العاصمة صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش كسر هجومالمليشات الحوثيين في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، وشن آخر معاكسا".

وأكدالمصدر "تمكن الجيش خلال الهجوم المعاكس من تحرير عدد من المواقع، وتكبيد مليشيات الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة".

من جهة ثانية، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم المليشيات الحوثيين، صد زحف للجيش الوطني في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، سانده التحالف العربي بغطاء جوي مكثف.

ووفقا للمصدر العسكري "سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الوحثية خلال كسر الزحف والهجوم المعاكس للجيش الوطني الذي استمر ساعات.