أجهزة الأمن تضبط سيارة مسروقة بعد ساعات من سرقتها ويعيدها لمالكها

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-مارب

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، من استعادة سيارة مسروقة نوع "هيلوكس" غمارتين موديل 2019 بعد ساعات على سرقتها وتسليمها لمالكها.

وأكد مصدر أمني في المحافظة أن الأجهزة الأمنية وفور إبلاغها بسرقة السيارة من حي المطار بمدينة مأرب، قامت بحملة تعقب واسعة نجحت في ضبط السيارة بإحدى النقاط الأمنية عند محاولة اللص الفرار بها إلى خارج مأرب.

بدوره قام رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة في مأرب العقيد نوفل عاطف بتسليم السيارة المضبوطة لمالكها، وتكريم أفراد الأمن الذين قاموا بضبطها.

وأشاد عاطف باليقظة الأمنية التي يتحلى بها أفراد الأمن في محافظة مأرب، والتي أسهمت بشكل واضح في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.