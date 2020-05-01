كيف تسترد السعودية مرتكبي الجرائم الفارين إلى الخارج ؟ الجيش السوداني: نتواجد في اليمن وفقا لبروتوكول وبقاؤنا أمر تحكمه الظروف العملياتية في الميدان تفاصيل سابع أيام معارك أبين.. تقدم استراتيجي لقوات ”الشرعية“ وضربة موجعة لمليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ قبائل المحويت تدشن مطارحها بمأرب و”الروحاني“ يدعو للنفير الرئيس الأمريكي ترامب يعين بروفيسور عربي على رأس برنامج تطوير لقاح كورونا ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. ”الصبيحي“ أسيرا منظمة سام تخصص خطوط تواصل للإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة اجتماع عسكري رفيع بحضرموت.. العسكرية الأولى تستنفر قواتها واللواء ”طميس“ يوجه رسائل نارية لـ”الانتقالي الجنوبي“ فنان سعودي شهير يهاجم برنامج إماراتي يعرض على ابوظبي
قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوادني، صباح الاثنين 18 مايو/أيار، ان وجود افراد القوات المسلحة السودانية في اليمن تحكمه الظروف العملياتية في الميدان.
وأوضح العميد عامر محمد الحسن، ان القوات السودانية موجودة في اليمن ضمن قوات أخرى ووفقا لبروتوكول مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحفظ ”عامر“ في تصريح لصحيفة ”السوداني“، عن ذكر اعداد القوات السودانية الباقية في اليمن، قائلا: ”إنها معلومات تخص الجيش“.