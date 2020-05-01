الجيش السوداني: نتواجد في اليمن وفقا لبروتوكول وبقاؤنا أمر تحكمه الظروف العملياتية في الميدان

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوادني، صباح الاثنين 18 مايو/أيار، ان وجود افراد القوات المسلحة السودانية في اليمن تحكمه الظروف العملياتية في الميدان.

وأوضح العميد عامر محمد الحسن، ان القوات السودانية موجودة في اليمن ضمن قوات أخرى ووفقا لبروتوكول مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحفظ ”عامر“ في تصريح لصحيفة ”السوداني“، عن ذكر اعداد القوات السودانية الباقية في اليمن، قائلا: ”إنها معلومات تخص الجيش“.