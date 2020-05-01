قبائل المحويت تدشن مطارحها بمأرب و”الروحاني“ يدعو للنفير

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت قبائل محافظة المحويت، الأحد 17 مايو/أيار، جاهزيتها لدعم وإسناد الجيش والوطني ورفد الجبهات بالمقاتلين لاستكمال تحرير اليمن من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



جاء ذلك خلال فعالية إشهار فرع هيئة الإسناد الشعبي لمحافظة المحويت وتدشين مطارح قبائل المحافظة في مأرب.

وأشاد وكيل المحافظة المحويت علي محمد الخطيب، في كلمته خلال الفعالية، بدور أبناء قبائل محافظة المحويت في مقاومة مليشيات الحوثي الانقلابية وتضحياتهم العظيمة معركة تحرير الوطن من تلك المليشيات المدعومة من إيران.

وأكد الخطيب، وهو نائب رئيس فرع هيئة الإسناد الشعبي، أن أبناء المحويت "كانوا وما يزالون من السباقين في الدفاع عن الوطن وسطروا في ميادين البطولة أروع البطولات وقدموا التضحيات من خيرة في المعركة الوطنية.

من جانبه، أكد الشيخ محمد إسماعيل الروحاني في كلمة المشائخ والوجهاء، على أهمية الدعم الشعبي القبلي والاستجابة لنداء النفير العام لإسناد ودعم الجيش الوطني ومساندته باعتبار ان تحرير اليمن مسؤولية الجميع.

ودعا الشيخ الروحاني، كل قبائل اليمن إلى النفير العام في هذه المرحلة الاستثنائية الفاصلة التي تستدعي تظافر كل الجهود ورص الصفوف والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحرير اليمن واستعادة الدولة والشرعية.

وفي ذات السياق، أكد البيان الصادر عن الفعالية، وقوف أبناء المحويت بكافة مكوناتهم السياسية والجماهيرية خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم كل جهوده الوطنية للعبور باليمن نحو بر الأمان.

وأكد على المضي قدماً في دعم ومساندة الجيش الوطني بالرجال والعتاد والمال حتى تحرير آخر شبر في الوطن من المليشيات.

وأشاد البيان بدور قبائل محافظة مأرب في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته الوطنية من خلال التصدي لمليشيات الحوثي واحتضان مشروع المقاومة الشعبية ضد الانقلاب الفاشي منذ انطلاق شرارتها الأولى مطلع العام 2015.

كما ثمن المواقف الأخوية الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر واللامحدود لليمن حكومة وشعباً في مختلف المجالات والأصعدة.