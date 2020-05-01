ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. ”الصبيحي“ أسيرا

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قال مصدر عسكري، الأحد 17 مايو/أيار، أن قوات الجيش الوطني أسرت قائدا عسكريا رفيعا في ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.
وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش اليمني ومسلحي المجلس الانتقالي، وسط محاولات للجيش التوغل في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واستعادتها من يد "الانتقالي".
وقال مصدر في الجيش، مفضلا عدم ذكر اسمه: "تمكنت قواتنا من أسر المسؤول العسكري للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة (شرق)، أنيس الصبيحي".
وأضاف أن "عملية الأسر تمت خلال المعارك الدائرة مع مسلحي الانتقالي، في بلدة الشيخ سالم، شرق مدينة زنجبار، بمحافظة أبين".
وذكر المصدر، أن "الصبيحي هو الذراع الأيمن لنائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك".
وتم تداول مقطع فيديو، يظهر "الصبيحي" بعد أسره وهو يتحدث عن مكان أسره واسمه بالكامل ومنصبه.
وتشهد محافظات الجنوب توترا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، زادت حدته عقب إعلان المجلس في 26 أبريل/ نيسان، تدشين الإدارة الذاتية للجنوب.