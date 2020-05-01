الرئيس الأمريكي ترامب يعين بروفيسور عربي على رأس برنامج تطوير لقاح كورونا ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. ”الصبيحي“ أسيرا منظمة سام تخصص خطوط تواصل للإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة اجتماع عسكري رفيع بحضرموت.. العسكرية الأولى تستنفر قواتها واللواء ”طميس“ يوجه رسائل نارية لـ”الانتقالي الجنوبي“ فنان سعودي شهير يهاجم برنامج إماراتي يعرض على ابوظبي الباحث علي محمد القفري ينال درجة الدكتوراه وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى هل تم تصفية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد .. توضيح رسمي عاجل: مصدر مسئول في التحالف العربي يعري الانتقالي ويعلن عدم تجاوبه الملك سلمان صديق الصحفيين منذ كان أميرًا لمنطقة الرياض .. شهادة صحفي سعودي
خصصت منظمة سام للحقوق والحريات خطوط تواصل لتلقي بلاغات عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن .
ونشرت المنظمة (مقرها جنيف) في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابها الرسمي على تويتر عناوين للتواصل معها.
وهي:
واتساب
+4368864946606
فيسبوك https://facebook.com/sam4rightsAR
ايميل
covid19@samrl.org