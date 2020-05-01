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منظمة سام تخصص خطوط تواصل للإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص
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خصصت منظمة سام للحقوق والحريات خطوط تواصل لتلقي بلاغات عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن .

ونشرت المنظمة (مقرها جنيف) في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابها الرسمي على تويتر عناوين للتواصل معها.

وهي:

واتساب

 +4368864946606

فيسبوك https://facebook.com/sam4rightsAR

ايميل 

covid19@samrl.org

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