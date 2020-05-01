السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن صندوق الإستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، اشترى حصص أقلية في شركات أميركية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبين الإفصاح الذي نشر الجمعة أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك أوف أميركا.

كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي. وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي.بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أميركية مدرجة في الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قال مدير الصندوق ياسر الرميان إن صندوق الإستثمارات العامة يتفقد فرصا للإستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه مشيرا إلى أن فرصا إستثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.