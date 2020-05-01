الباحث علي محمد القفري ينال درجة الدكتوراه وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى

الإثنين 18 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث اليمني/ علي محمد شايع القفري على درجة الدكتوراه وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى من كلية الاداب جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية , حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث/ علي محمد شايع القفري وفي المناقشة قدم الباحث عرضًا موجزا لرسالته الموسومة بــ " السفارات والمعاهدات المتبادلة في الاندلس منذ عصر الخلافة حتى نهاية عصر المرابطين(316 - 540هجرية/927 - 1145ميلادي)، ووضح الباحث ما قام به خلاله دراسته من بحث وتحليل وعرض بعض النتائج والتوصيات التي توصل إليها. .

بعد ذلك ناقشت لجنة المناقشة والحكم الباحث مناقشة علنية، واثنت اللجنة على الباحث وموضوع البحث.

وبالجهد المبذول من قبل الباحث والواضح من خلال فصول الدراسة ومن العرض المتميز الذي قام به الباحث والنتائج والتوصيات التي توصل إليها ومنحته درجة دكتوراه في التاريخ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى .

وحضر عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب وزملاء واصدقاء الباحث.

متمنين له التوفيق والنجاح بحياته العلمية والعملية القادمة.