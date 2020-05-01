الرئيس الأمريكي ترامب يعين بروفيسور عربي على رأس برنامج تطوير لقاح كورونا ضربة موجعة لـ”الانتقالي“.. ”الصبيحي“ أسيرا منظمة سام تخصص خطوط تواصل للإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بفيروس كورونا في اليمن السعودية تشتري حصصا في فيسبوك وبوينغ وديزني وبنوك عملاقة اجتماع عسكري رفيع بحضرموت.. العسكرية الأولى تستنفر قواتها واللواء ”طميس“ يوجه رسائل نارية لـ”الانتقالي الجنوبي“ فنان سعودي شهير يهاجم برنامج إماراتي يعرض على ابوظبي الباحث علي محمد القفري ينال درجة الدكتوراه وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى هل تم تصفية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد .. توضيح رسمي عاجل: مصدر مسئول في التحالف العربي يعري الانتقالي ويعلن عدم تجاوبه الملك سلمان صديق الصحفيين منذ كان أميرًا لمنطقة الرياض .. شهادة صحفي سعودي
حصل الباحث اليمني/ علي محمد شايع القفري على درجة الدكتوراه وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى من كلية الاداب جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية , حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث/ علي محمد شايع القفري وفي المناقشة قدم الباحث عرضًا موجزا لرسالته الموسومة بــ " السفارات والمعاهدات المتبادلة في الاندلس منذ عصر الخلافة حتى نهاية عصر المرابطين(316 - 540هجرية/927 - 1145ميلادي)، ووضح الباحث ما قام به خلاله دراسته من بحث وتحليل وعرض بعض النتائج والتوصيات التي توصل إليها. .
بعد ذلك ناقشت لجنة المناقشة والحكم الباحث مناقشة علنية، واثنت اللجنة على الباحث وموضوع البحث.
وبالجهد المبذول من قبل الباحث والواضح من خلال فصول الدراسة ومن العرض المتميز الذي قام به الباحث والنتائج والتوصيات التي توصل إليها ومنحته درجة دكتوراه في التاريخ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى .
وحضر عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب وزملاء واصدقاء الباحث.
متمنين له التوفيق والنجاح بحياته العلمية والعملية القادمة.