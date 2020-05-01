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عاجل: مصدر مسئول في التحالف العربي يعري الانتقالي ويعلن عدم تجاوبه

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن
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قال مصدر مسؤول في التحالف العربي يوم الأحد إن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها العملياتية.

 وأضاف المصدر "أن المجلس الانتقالي لم يتجاوب مع قيادة التحالف بشأن استمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية.

وأكد المصدر في تصريح وزع على وسائل الإعلام أن التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان شركة "ستولت للناقلات"، بتعرض سفينة تابعة لها لهجوم من قراصنة، قبالة سواحل اليمن.

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