6 نصائح من «الصحة» لمرضى ضغط الدم للحماية في «كورونا»

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ضمن الفئات الأشد خطورةً عند الإصابة بفيروس كورونا، مُشددًا على أهمية تقيد المصابين بضغط الدم بالتعليمات الصحية.

وبمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم، دعا الدكتور العبد العالي المصابين بمرض ضغط الدم بضرورة التقيد بمجموعة من النصائح من خلال التزامهم بالأدوية والإرشادات الصحية في مواعيدها، والبعد عن التوتر وأخذ القياسات اللازمة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومستوى الضغط في المنزل وممارسة الرياضة، مع أهمية التغذية الصحية السليمة.

وذكر أن من المهم استشارة الطبيب المعالج لمعرفة أفضل الطرق الوقائية والعلاجية التي يجب التقيد بها.

وأكد العبد العالي للمصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم وغيرهم ممن يعانون من الحالات المرضية التي تصنف ضمن الحالات الخطرة، ضرورة البعد عن الخروج من المنزل إلا للحاجة القصوى، ومحاولة البقاء في المنزل أكبر قدر ممكن، وأن ينوب عنه شخص آخر إذا استدعت الضرورة القيام بأي مهمة خارج المنزل، وينبغي تغطية الأنف والفم بالكمامات المناسبة، ويوصى بالكمامة القماشية في حال ضرورة الخروج من المنزل، والبعد عن التجمعات، وعدم ملامسة الأسطح وغسل اليدين بشكل متكرر.

كما دعا إلى سرعة التواصل مع 937 في حال شعورهم بأي أعراض؛ للحصول إلى التوصيات والتوجيهات اللازمة كما يمكنهم يوميًّا اختبار كورونا من خلال الفحص الذاتي في تطبيق «موعد».

كما أرجع متحدث الصحة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، بعدما عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اجتماعها الثامن والثمانين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافةً حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافةً للتصدي له ومنع انتشاره.

وأثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعيةً إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.