شاهد بالفيديو لحظة تفجير برجي مفاعل نووي تم بدقة عالية

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قامت السلطات الألمانية بتفجير برجي التبريد لمحطة الطاقة النووية في فيليسبورغ جنوب غربي البلاد.
وكان التفجير بدقة مذهلة في تفجير المبنى العملاق بدون تناثر لهيكل المبنى العملاق من خلال وضع 1110 ثقوب على طول المفاعل الذي يبلغ طوله نحو 150 مترا.
ولم يتم الإبلاغ عن التوقيت الدقيق للانفجار لمنع الازدحام في سياق وباء الفيروس التاجي، ولكن لا يزال العديد من السكان المحليين يأتون لرؤية كيفية تدمير أبراج التبريد.
وتم إغلاق محطة فيليسبورغ سنة 2011 و2019 في إطار خطة، ترمي إلى تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية ومن التوقع أن يتم إغلاق آخر مفاعل نووي في البلاد نهاية 2022.