مصاب سعودي تعافى من فيروس كورونا يروي: لم أنقل العدوى لاحد من أقربائي

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أكد مصاب سعودي بفيروس كورونا تعافى من المرض أنه لم يوقع أن يصله الفيروس وشكر الجهات الصحية على الرعاية التي قدمتها له، وفقا لفيديو نشرت صحيفة عكاظ السعودية الأحد.
وقال المتعافي عادل المطيري في مقطع الفيديو: "الحمدلله الذي شافانا وعافانا"، وشكر الأجهزة الطبية على الرعاية التي قُدمت له على مدار الساعة.
وأكد المطيري أنه كان يتابع الأخبار المتعلقة بالمرض عبر وسائل الإعلام لكنه لم يتوقع إصابته بفيروس كورونا، لكنه عبر عن ارتياحه لعدم نقل العدوى إلى أحد من أفراد عائلته.
وأشار المتعافي من المرض إلى أنه شعر بـ"الخوف والصدمة" عندما علم إصابته بالمرض، ومن الظروف التي تتزامن مع هذه الإصابة ومنها الحجر الصحي، ووجه رسالة للمصابين بـ"توكيل الأمر لله"، على حد تعبيره.