6 نصائح من «الصحة» لمرضى ضغط الدم للحماية في «كورونا» شاهد بالفيديو لحظة تفجير برجي مفاعل نووي تم بدقة عالية عبدالملك الحوثي ضيفا على محمد الربع #شاهد شاهد بالفيديو لحظة توثيق ضبط عوائل داخل حديقة في السعودية مصاب سعودي تعافى من فيروس كورونا يروي: لم أنقل العدوى لاحد من أقربائي اجتماع دولي يضم أطرافا يمنية وسعودية وجهات عالمية أخرى.. يناقش إعمار اليمن وتحديات مستقبله عاجل: اليمن تعلن عن وفيات واصابات مؤكدة بفيروس كورونا أنباء عن وفاة قيادي حوثي بارز بفيروس كورونا ووضع قيادات الصف الأول والثاني في الحجر الصحة العالمية تنشر ارقاما كبيرة لضحايا وباء خطير منتشر في اليمن عاجل: وفاة 89 حالة في عدن والحكومة توجه نداء استغاثة عاجل
اعلنت اليمن، مساء الاحد، تسجيل حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في عدن مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
واعلنت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة في محافظة حضرموت بينها حالتا وفاة.
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في (9) محافظات يمنية منذ العاشر من أبريل إلى (128) منها (20) حالة وفاة ،وحالة تعافي واحدة.