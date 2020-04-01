عاجل: اليمن تعلن عن وفيات واصابات مؤكدة بفيروس كورونا

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت اليمن، مساء الاحد، تسجيل حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في عدن مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

واعلنت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة في محافظة حضرموت بينها حالتا وفاة.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في (9) محافظات يمنية منذ العاشر من أبريل إلى (128) منها (20) حالة وفاة ،وحالة تعافي واحدة.