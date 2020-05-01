أنباء عن وفاة قيادي حوثي بارز بفيروس كورونا ووضع قيادات الصف الأول والثاني في الحجر

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افادت الأنباء، بوفاة قيادي حوثي بارز بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا في محافظة إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر اعلامية وناشطون،أن القيادي الحوثي، جميل الكحلاني، توفي، السبت، في مستشفى جبلة بعد أيام من وضعه في العزل الصحي.
والكحلاني معين من قبل الحوثيين رئيسا للجنة الحشد ونائبا للمشرف العام بمديرية السياني جنوب محافظة إب.
وخلال الايام الماضية تحدثت تقارير اعلامية عن تسجيل حالات وفاة بكورونا في إب ، في ظل تكتم حوثي شديد واجراءات غير مسبوقة شهدتها المحافظة منها اغلاق بعض الحارات ونقل اسواق القات.
الى ذلك كشفت المصادر أن قيادات الصف الأول والثاني في جماعة الحوثيين تم وضعها في حجر صحي خاص، خوفاً عليهم من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيا الحوثي، بالتستر على أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.
وكانت مصادر طبية في العاصمة صنعاء، قالت السبت، إن جماعة الحوثيين، رفضت الكشف عن نتائج اختبارات إيجابية لفحوصات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها شمال البلاد.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأميركية عن المصادر قولها إن فيروس كورونا ينتشر في ثلاث محافظات شمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتشهد أعداداً متزايدة من حالات الإصابة والوفيات.
ووفقا لمصادر أسوشييتد برس، فإن الحوثيين يغطون عدداً متزايداً من حالات الإصابة لحماية اقتصادهم وقواتهم، مبينة أن الجماعة تقوم بحملة لقمع أي معلومات عن حجم تفشي الوباء في مناطق سيطرتهم، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات والوفيات.
وكشفت الوكالة عن وفاة 17 شخصا على الاقل في محافظة إب بفيروس كورونا.