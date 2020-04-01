الصحة العالمية تنشر ارقاما كبيرة لضحايا وباء خطير منتشر في اليمن

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت منظمة الصحة العالمية، إنها رصدت نحو 113 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ مطلع العام 2020.

وقالت مكتب المنظمة الأممية باليمن، في تغريدة عبر "تويتر"، مساء السبت، أنه "منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن 112 ألفا و851 حالة".

وأضاف أن "من هذه الحالات 56 حالة مؤكدة مختبريا و29 حالة وفاة مرتبطة".

ولفت المكتب إلى أنه "تم رصد هذه الحالات في 200 مديرية في اليمن (من أصل 333)".

وتابع: "استجابة لذلك دعمت منظمة الصحة العالمية 138مركزا لعلاج الإسهال و58 نقطة لمعالجة للجفاف، ومعظمها في مناطق متأثرة".