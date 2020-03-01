قرار حوثي بإغلاق الأسواق والمراكز التجارية وتحديد الوقت المسموح فيه بالعمل

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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أقرت سلطات الحوثي بصنعاء اليوم الاحد، اغلاق الأسواق والمراكز التجارية لمدة 12 ساعة خلال ليل شهر رمضان للاحتراز من فيروس كورونا.

وأقرت ما تسمى غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة،إغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وبدأ الاغلاق ، اليوم الاحد من الساعة السادسة مساءا حتى السادسة فجرا ، وسيستمر حتى نهاية رمضان.

واشارت سلطات الحوثي بصنعاء الى أهمية تحويل النشاط التجاري للأسواق والمراكز إلى فترة النهار بدءاً من الساعة الـ 6 فجراً حتى الـ 6 مساءً بهدف تسوق المواطنين في ساعات غير الذروة وعدم السماح بالتجمعات والازدحام.

ولفتت إلى أن القرار قضى بإغلاق محلات ومراكز واسواق بيع الملبوسات في عموم مديريات أمانة العاصمة لمدة 12 ساعة.