تعرف على أكثر 5مدن سعودية تسجل 75%من الإصابات الجديدة بكورونا

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شكلت 5 مدن سعودية النسبة الأكبر في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس، منها 2125 حالة توزعت بين الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام فقط.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة بالسعودية في 63 مدينة ومحافظة، وتصدرت مدينة الرياض قائمة المدن بـ839 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، تليها جدة بـ450 حالة، ومكة المكرمة بـ366 حالة، والمدينة المنورة بـ290 حالة، والدمام بـ180 حالة، ليشكل مجموع الإصابات في المدن الخمس ما نسبته 74.8 في المائة من إجمالي أعداد الإصابات الجديدة.

وتجاوزت أعداد المصابين حاجز الـ52 ألف إصابة إثر تسجيل 2840 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1797 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 23.666 حالة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات 302 حالة وفاة.

في حين أشار الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحصاً يوم أمس، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحصاً، مبيناً أن إجمالي الحالات التراكمي منها 28048 حالة نشطة، و166 حالة حرجة، مبيناً أن الحالات الجديدة مثلت الإناث فيها ما نسبته 26 في المائة، والذكور 74 في المائة، موضحاً أن ما نسبته 9 في المائة أطفال، و87 في المائة بالغين، و4 في المائة كبار السن.

وأشار الدكتور العبد العالي إلى تشكيل 34 في المائة من المصابين الجدد من السعوديين، و66 في المائة من جنسيات أخرى. كما شدّد على تجنب نشر الشائعات حول الوباء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مجدداً التأكيد على أن الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.