تعرف على أكثر 5مدن سعودية تسجل 75%من الإصابات الجديدة بكورونا الرئيس الأفغاني ومنفسه يوقعان اتفاقاً لتقاسم السلطة الكويت والسعودية تتفقان على إيقاف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك خط دفاع جديد للقضاء على كورونا في الطريق....ما هو ضربة قوية لأثرى أثرياء بريطانيا ...65 مليار دولار خسائر كورونا بعد ساعات من تدمير الأولى ...قوات الوفاق تدمر منظمة دفاع جوي روسية ثانية العثور على سفير دولة عظمى لدى إسرائيل ميتا في منزل العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتاً في منزله النائب من أصل فلسطيني ...ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية كارثة وخيمة كورونا يتفشى ...والحوثي يتاجر بحياة اليمنيين
ذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد، أن الرئيس ومنافسه عبد الله عبد الله، وقّعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر، مما عرقل التقدم صوب السلام.
وقال المتحدث صديق صديقي على تويتر: “الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله وُقّع للتو”، مضيفا أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة.
وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.