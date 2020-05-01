الرئيس الأفغاني ومنفسه يوقعان اتفاقاً لتقاسم السلطة

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-رويترز

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ذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد، أن الرئيس ومنافسه عبد الله عبد الله، وقّعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر، مما عرقل التقدم صوب السلام.

وقال المتحدث صديق صديقي على تويتر: “الاتفاق السياسي بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله وُقّع للتو”، مضيفا أن عبد الله سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة.

وكان عبد الله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.