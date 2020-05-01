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الكويت والسعودية تتفقان على إيقاف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نقلت صحيفة الرأي الكويتية قولها إن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة للحد من وفرة الإمدادات العالمية.

وقالت الرياض والكويت أيضا إنهما ستجريان تخفيضات إضافية تتجاوز القيود المتفق عليها.

وقالت مصادر إن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا منها 40 ألف برميل حصة الكويت. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الكويتيين.(وكالات)

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