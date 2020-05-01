تعرف على أكثر 5مدن سعودية تسجل 75%من الإصابات الجديدة بكورونا الرئيس الأفغاني ومنفسه يوقعان اتفاقاً لتقاسم السلطة الكويت والسعودية تتفقان على إيقاف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك خط دفاع جديد للقضاء على كورونا في الطريق....ما هو ضربة قوية لأثرى أثرياء بريطانيا ...65 مليار دولار خسائر كورونا بعد ساعات من تدمير الأولى ...قوات الوفاق تدمر منظمة دفاع جوي روسية ثانية العثور على سفير دولة عظمى لدى إسرائيل ميتا في منزل العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتاً في منزله النائب من أصل فلسطيني ...ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية كارثة وخيمة كورونا يتفشى ...والحوثي يتاجر بحياة اليمنيين
نقلت صحيفة الرأي الكويتية قولها إن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة للحد من وفرة الإمدادات العالمية.
وقالت الرياض والكويت أيضا إنهما ستجريان تخفيضات إضافية تتجاوز القيود المتفق عليها.
وقالت مصادر إن وقف الإنتاج يقدر بنحو 80 ألف برميل يوميا منها 40 ألف برميل حصة الكويت. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الكويتيين.(وكالات)