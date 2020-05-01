بعد ساعات من تدمير الأولى ...قوات الوفاق تدمر منظمة دفاع جوي روسية ثانية

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-الأناضول

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أعلن الجيش الليبي، الأحد، نجاحه في تدمير ثاني منظومة للدفاع الجوي الروسية “بانتسير” بعد ساعات من وصولها إلى قاعدة “الوطية” الجوية.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، على صفحته بموقع فيسبوك.

وقال البيان إن “منظومة بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات مثبتة على سيار نقلت إلى ليبيا من الإمارات لدعم مليشيا حفتر الإرهابية في العدوان على طرابلس”.

كما قال الناطق باسم قوات الجيش محمد قنونو، إن سلاح الجو وجّه فجر الأحد ثلاث ضربات جوية في قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

وأكد قنونو في تصريح صحفي، نقلته “بركان الغضب”، بأن “إحدى الضربات تعاملت مع طائرة “وينغ لونغ” صينية الصنع دعمت بها الإمارات مليشيا حفتر الإرهابية، ودمرّت في الضربتين الأخريين دشما في القاعدة الجوية تحتوي مخازن للذخيرة”.

والسبت أعلنت قوات الجيش الليبي تدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير وذلك فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية.

وشن سلاح الجو التابع للحكومة، منذ بداية مايو/ أيار الجاري، غارات استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها “بركان الغضب”.