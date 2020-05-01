العثور على سفير دولة عظمى لدى إسرائيل ميتا في منزل

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 634

عثرت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد 17 مايو/أيار، على جثة السفير الصيني لدى إسرائيل، دو في، في منزله. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الشرطة عثرت على جثة السفير داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تلك التقارير. ولكن لم تتمكن الشرطة حاليا من معرفة سبب الوفاة، ورفضت تقديم تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية ورفضت كذلك السفارة الصينية لدى إسرائيل ذكر أي تعليق على الأمر،.

وقالت لا نستطيع تأكيد تلك التقارير حتى الآن. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة السفير، ولكن رفض الدخول في تفاصيل الوفاة وسببها. وقال المتحدث "في إطار الإجراءات المعتادة تتواجد وحدات من الشرطة في الموقع".

وألمحت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن سبب الوفاة قد يكون طبيعيا وأن السفير قد يكون مات أثناء نومه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادرها قولهم إن السفير الصيني أصيب بسكتة قلبية ليلا، وهي سبب وفاته في سريره لوحده بالمساء. وكان الدبلوماسي الصيني، 57 عاما، يقيم في مقر إقامته مع زوجته وابنه، ولكنهما لم يكونا موجودين في إسرائيل وقت مقتل السفير