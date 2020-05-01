العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتاً في منزله

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل “دو وي” ميتا في شقته الواقعة بمدينة هرتسيليا الساحلية. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي رونفيلد، إن السفير الذي وصل إلى إسرائيل منتصف شباط/ فبراير عثر عليه ميتا في منزله في هرتسيليا.

وأكد روزنفيلد أن الشرطة تحقق في الحادثة.

ولم تكن زوجة السفير البالغ من العمر 57 عاما، أو ابنه يقيمان معه في إسرائيل.

وكان وي وفق سيرته الذاتية على الموقع الإلكتروني للسفارة، سفيرا للصين في أوكرانيا قبل أن يتولى مهامه لدى إسرائيل.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليومية، أن التقارير تفيد أن موظفين عثروا على وي ميتا في فراشه وأنه لا وجود لأي علامات عنف جسدي.

ويبدو أن سبب الوفاة يعود إلى مشكلة في القلب وفقا للمسعفين. والجمعة، انتقد سفير الصين لدى تل أبيب، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول “خطورة الاستثمارات الصينية في إسرائيل”.

والأربعاء، قال بومبيو في مقابلة مع قناة “كان” إن واشنطن تعتقد أن هناك “مخاطر حقيقية في التعاون الإسرائيلي الصيني”، وإن الصين “تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر”.

وكان ملف الاستثمار الصيني في إسرائيل على رأس أولويات القضايا التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته تل أبيب. (وكالات)