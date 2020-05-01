النائب من أصل فلسطيني ...ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تخلّى عضو الكونغرس الأمريكي جاستن عماش عن ترشّحه للرئاسة عن حزب ثالث السبت، مرجعا قراره إلى استحالة تنظيم حملات انتخابية في ظل وباء كوفيد-19.

وأعلن الجمهوري السابق الذي استقال من الحزب احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، عن استعداده للترشّح قبل أقل من ثلاثة أسابيع في 28 نيسان/ أبريل.

وكتب على تويتر: “بعد التفكير مليا، توصلت إلى أن الظروف غير مواتية لأنجح كمرشّح للرئاسة هذا العام ولذا فلن أكون مرشحا”.

وعدّد التباعد الاجتماعي والاستقطاب السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على جمع التبرعات كأبرز الأسباب التي دفعته للتخلي عن الترشّح. وقال: “ما زلت أعتقد أنه بإمكان مرشّح من خارج الحزبين التقليديين أن يقدّم رؤية عن حكومة قائمة على الحرية والعدالة وتحقيق اختراق إذا كانت البيئة مناسبة.

لكن البيئة الحالية تفرض تحديات استثنائية”.

وانسحب عماش (40 عاما) من الحزب الجمهوري صيف عام 2019. وبصفته مستقلا في الكونغرس، صوّت لصالح عزل ترامب. وأعلن في نيسان/ أبريل تشكيل لجنة استطلاعية تحضيرا للترشّح عن الحزب الليبرالي، الداعم للحريات المدنية والحد من دور الحكومة.