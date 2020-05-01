ضاحي خلفان يوجه نصائحه الي رئيس حكومة الوفاق بخصوص اردوغان

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مارب برس - سبوتنيك

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دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج إلى ترك التعاون مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال خلفان في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "السراج يحارب الليبي والعربي الجار ويتعامل مع أردوغان الغدار.... عجيب أمره".

وأضاف في تغريدة أخرى، "نقل الدواعش من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وبتمويل الممول للإرهاب في العالم العربي قطر يشير إلى أن المخطط الذي تبنته كونداليزا رايس لا يزال ساريا".

وتابع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، "أيهما أولى بالتآخي.. يا سراج.. التآخي مع مصر أم التآخي مع تركيا".

وأرسلت أنقرة في وقت سابق قوات لدعم حكومة الوفاق في مواجهة عمليات الجيش الوطني واتهمت الإمارات تركيا بلعب دور عسكري في الأزمة الليبية "يعرقل فرص وقف إطلاق النار ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل"، مشيرة إلى رفضها القاطع لهذا الدور.

ووجهت مصر اتهامات مماثلة لتركيا، وذكرت في بيان لوزارة الخارجية نهاية الشهر الماضي، أنها متمسكة بالحل السياسي في ليبيا، ولكن "البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة من تركيا، أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا" وفق البيان.