أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكر تقرير لموقع Telegraph البريطاني تعرض عدد من المشاهير العالميين للابتزاز من قبل مجموعة قرصنة إلكترونية تعرف باسم Revil.

وأشارت مجلة “لها” نقلاً عن الموقع إلى أن القضية شملت الفنانين الاكثر شهرة، مضيفاً أن القراصنة تمكنوا من التسلل إلى داتا شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks القانونية التي تعنى بشؤون التعاقد مع النجوم.

وأضاف التقرير أن الهاكرز باتوا يمتلكون عدداً كبيراً من البيانات وطالبوا بالحصول على 21 مليون دولار مقابل إعادتها.

بعد عملية الاختراق، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة المحاماه الأمريكية ـ ويدعي الهاكرز أن لديهم 756 غيغابايت من البيانات بما في ذلك العقود واتفاقيات عدم الإفشاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الخاصة.

وطلبت “REvil”، التي يُزعم أنها من أوروبا الشرقية، فدية بقيمة 21 مليون دولار بعد التسلل للشركة وسرقة رسائل بريد إلكتروني وعقود وتفاصيل شخصية.

وأخطرت شركة المحاماه عملاءها بما في ذلك ليدي غاغا ومادونا ولايزو بخرق كبير للبيانات بعد نشر المتسللين وثائق مسروقة.

وقالت الشركة: “يمكننا أن نؤكد أننا وقعنا ضحية هجوم إلكتروني، لقد أبلغنا عملاءنا وموظفينا، ووظفنا خبراء العالم المتخصصين في هذا المجال ونعمل على مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة”.

ووفقًا لشركة Emsisoft للأمن السيبراني، نشرت المجموعة مقتطفات من عقد متعلق بجولة مادونا الأخيرة، كما نشرت عقدًا وقعته المغنية كريستينا أغيليرا، وعقدًا آخر يتعلق بمغنية الراب لايزو.

ويظهر إصدار آخر قائمة ملفات بأسماء المشاهير، بما في ذلك الملحن بروس سبرينغستين والممثلة باربرا سترايساند وبيت ميدلر وماريا كاري، ونيكي ميناج، والممثلات بريانكا تشوبرا وإدينا مينزيل.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الأمر، حيث دخل المتسللون إلى النظام بينما كان الجميع منشغلين وسط جائحة انتشار فيروس “كورونا”.

وغالبًا ما ينظر المتسللون إلى مكاتب المحاماه على أنها أهداف مغرية، مع الكثير من الوثائق الحساسة المتعلقة بعشرات أو مئات العملاء.

يُذكر أن شركة REvil، المعروفة أيضًا باسم Sodinokibi ، كانت أيضًا وراء هجوم ضد خدمة العملات Travelex في يناير.