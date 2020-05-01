طبيب قلب: التعامل مع مرضى كورونا خاطئ.. وهذا الحل

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كشف الطبيب المتخصص بجراحة القلب، في مستشفى ماونت سيناوي، في ولاية نيويورك الأمريكية، عمر لطوف، أن الأطباء وقعوا في خطأ كارثي خلال علاج مصابي كورونا في الأسابيع الماضية.
وأشار لطوف في حوار له على "الجزيرة مباشر"، أن المشكلة الحقيقية لدى مرضى كورونا هي تخثر الدم، وإن الأطباء كانوا يتعاملون مع المريض على أنه يشبه الالتهاب الرئوي، ويعالج بالأدوية المضادة للفيروسات.
وأوضح أن الفيروس يسبب تخثر الدم، ويضرب الأوعية الدموية، وليس القصبات الهوائية فقط، وهذا ما يفسر وصول الفيروس إلى القلب، والكلى، والدماغ، وليس الرئتين فقط.
ولفت إلى دراسة أجريت على مرضى كورونا لاسيما الموجودين في غرف العناية الفائقة، وتبين أن الذين أُعطوا مميعات للدم كانت نسبة نجاحهم وخروجهم أكبر بكثير جدًا ممن لم يُعطوها.