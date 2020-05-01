الإمارات تدفع بعشرات المليارات حفاظا على اقتصادها

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إحراز البنوك تقدماً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات وفباء فيروس كورونا المستجد، حيث سحبت البنوك حوالي 77 بالمئة من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 5ر38 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم السبت أن المصرف المركزي أصدر اشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد تحت خطة الدعم الاقتصادي ، مشيرة إلى أن هذا الإشعار يهدف إلى تسهيل تطبيق خطة الدعم وذلك لتحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب المزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من المصرف المركزي بتكلفة صفرية، لاستخدامها لفائدة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا.

ووفق الوكالة، فإنه بموجب الإشعار، يتوجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي، حيث أن الخيارات لمنح التأجيلات تشمل تأجيل مبلغ أصل القرض فقط أو تأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً أو تأجيل الفائدة/الأرباح فقط.

وأوضح الإشعار أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد الفائدة/الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى.

وأعلن المصرف المركزي عن نشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50 بالمئة من تسهيلات السيولة لخطة الدعم التي تهدف إلى حماية ومساندة العملاء المتأثرين في هذه الظروف الاستثنائية.