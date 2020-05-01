معارك عنيفة بتعز منذ ساعات الفجر الأولى ومتحدث يروي التفاصيل وإحصائيات الخسائر

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أعلن الجيش الوطني، السبت 16 مايو/أيار، مقتل اثنين من عناصره و6 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك بمحافظة تعز (وسط البلاد).
وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر، على صفحته بفيسبوك: "معارك قوية منذ ساعات الفجر الأولى في جبل الهان، ووادي حنش (غربي تعز)".
وأضاف أن "الجيش تصدى لهجوم المليشيات (الحوثيين)، ويقود هجوما مضادا، لإسكات مصادر النيران وتأمين منطقة المواجهات".
وتابع البحر: "خسائر قوات الحوثيين أكثر من 6 قتلى، و10 جرحى، وتدمير معدات عسكرية، ولدينا قتيلان و3 جرحى".
ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على تعز، كبرى محافظات البلاد من حيث عدد السكان، وفشلت الجماعة في تحقيق تقدم باتجاه مركز المحافظة منذ اندلاع النزاع فيها مارس/ آذار 2015.
وتفرض مليشيا الحوثي حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) وتمنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب.