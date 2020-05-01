السعودية والكويت تتفقان على حل مؤقت لأشهر قضية خلاف فينهما

الأحد 17 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-صحف

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ذكرت صحيفة الراي الكويتية، اليوم، أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك لمدة شهر واحد بدءا من أول يونيو حزيران.

ولم يرد تعقيب بعد من المسؤولين الكويتيين.

واتفقت السعودية والكويت مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط على خفض الإنتاج في مسعى لتقليل تخمة المعروض في الإمدادات العالمية.

وأعلن البلدان أيضا أنهما سيجريان خفضا إضافيا أكثر من المستويات المتفق عليها.