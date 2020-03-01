عاجل: صدور قرار جمهوري بتعيين مسئولين في 4 مناصب

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صدر يوم السبت القرار الجمهوري رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور احمد سالم احمد باصريح وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية.
وقضت المادة الثانية منه بتعيين المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.
فيما قضت المادة الثالثة من القرار تعيين صالح احمد محسن الاحمدي وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع.
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وقضت المادة الرابعة بتعيين الدكتورة (خليل) فؤاد بامطرف وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون المرأة.
وقضت المادة الخامسة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.