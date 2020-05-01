سلطان البركاني ينعي وفاة قيادي مؤتمري كبير

السبت 16 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نعى الشيح سلطان سعيد البركاني - رئيس مجلس النواب - الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وفاة القيادي المؤتمري الشيخ قائد أحمد سيف الشرجبي رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 60 الشمايتين - محافظة تعز

وأضاف البركاني في تعزيته أتوجه بأصدق التعازي للشيخ محمد احمد سيف الشرجبي ولأبناء الفقيد احمد وأمير ، وللشيخ محمد عبدالولي احمد سيف الشرجبي وكافة آل الشرجبي بوفاة هذه القامة الوطنية والمؤتمرية الذي أمضى حياته كلها في خدمة الوطن والانتماء للدولة وللنظام والقانون مقتدياً مآثر والده الشهيد احمد سيف الشرجبي رحمه لله والذي كان نموذجاً لرجل الدولة ورجل القبيلة والشخصية الاجتماعية المصلحة.

وأضاف "أتوجه بأصدق العزاء وعظيم المواساة لكل المؤتمرين في الحجرية ومحافظة تعز واليمن قاطبة برحيل هذا القيادي المناضل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع الدائرة 60.

إن العين لتدمع والقلب ليخشع ولن نقول الا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون.