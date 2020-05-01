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دراسة تكشف مفاجئة: طريقة لا يتوقعها الناس ينتقل كورونا بسببها وينتشر

السبت 16 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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ذكرت دراسة أمريكية جديدة أن الأشخاص الذين يتحدثون بصوت عال في الأماكن الضيقة يمكن أن ينشروا فيروس كورونا في الهواء.

وطلب فريق البحث من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، من الناس تكرار العبارات وتسخير قوة ما يسمى بالليزر الحساس لتصور كيفية تحرك القطرات في بيئة مستقرة.

وقدّر الباحثون أن دقيقة واحدة من التحدث بصوت عال تولد ما لا يقل عن 1000 قطرة تحتوي على فيروس.

 وكتب الباحثون في ورقتهم أن بعض المرضى ينتجون كمية أكبر بكثير من الفيروس عن المتوسط، الأمر الذي يمكن أن يدفع عدد القطرات المحتوية على الفيروس «إلى ما يزيد على 100 ألف في الدقيقة الواحدة من التحدث».

وأشارت النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن القطرات تبقى محمولة في الهواء لمدة تزيد على ثماني دقائق، وأحيانًا تصل إلى 14 دقيقة.

يُذكر أن الدراسة لم تفحص أو تقيس أنواع تغيّر درجة الحرارة أو دوران الهواء التي ستجدها في أي بيئة واقعية تقريبًا. 

ويعتقد الخبراء أن الدراسة تشير إلى ضرورة الالتزام على نطاق واسع بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة كوسيلة لمنع انتقال «كوفيد 19».

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