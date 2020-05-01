موقف صادم وساخر لمراسلة CNN في البيت الأبيض

السبت 16 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت مراسلة شبكة (CNN) لدى البيت الأبيض للهجوم بعد أن تخلت عن قناعها بعيدًا عن الكاميرا، ما أثار ردود فعل ساخرة.

وكانت كايتلان كولينز ترتدي القناع خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض الجمعة، لكنها سرعان ما قامت بإزالة غطاء الوجه عندما كانت الكاميرات مغلقة، أو هكذا اعتقدت.

وتم تداول فيديو للمراسة على موقع "تويتر" في أعقاب انتهاء السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني من إحاطة لها، حيث رفعت كولينز عن وجهها القناع الذي كانت ترتديه خلال الحدث المتلفز.

ويمكن رؤية مراسلين آخرين في الفيديو وهم يرتدون أقنعة الوجه التي لم يزيلوها، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض في غرفة الإحاطة.

وأثار موقف كولينز سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الذين علقوا على ذلك دارلا شاين، زوجة مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، بيل شاين.

ولم تستجب (CNN) على الفور لطلب التعليق، كما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".