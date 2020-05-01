موقف صادم وساخر لمراسلة CNN في البيت الأبيض

الحكومة ”الشرعية“ تحذر: استمرار انقلاب المجلس الانتقالي سيؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين أشهر النجوم مهددون بنشر أسرارهم طبيب قلب: التعامل مع مرضى كورونا خاطئ.. وهذا الحل الإمارات تدفع بعشرات المليارات حفاظا على اقتصادها لماذا لم توقف الدوحة مشاريع المونديال رغم التفشي المخيف لفيروس كورونا في قطر عموما وعمال المونديال خصوصا؟ معارك عنيفة بتعز منذ ساعات الفجر الأولى ومتحدث يروي التفاصيل وإحصائيات الخسائر السعودية والكويت تتفقان على حل مؤقت لأشهر قضية خلاف فينهما سيدة مصرية تقتل زوجها بالتعاون مع ابنها وقت الإفطار عاجل: صدور قرار جمهوري بتعيين مسئولين في 4 مناصب كتائب عز الدين القسام تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب لليهود
تعرضت مراسلة شبكة (CNN) لدى البيت الأبيض للهجوم بعد أن تخلت عن قناعها بعيدًا عن الكاميرا، ما أثار ردود فعل ساخرة.
وكانت كايتلان كولينز ترتدي القناع خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض الجمعة، لكنها سرعان ما قامت بإزالة غطاء الوجه عندما كانت الكاميرات مغلقة، أو هكذا اعتقدت.
وتم تداول فيديو للمراسة على موقع "تويتر" في أعقاب انتهاء السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني من إحاطة لها، حيث رفعت كولينز عن وجهها القناع الذي كانت ترتديه خلال الحدث المتلفز.
ويمكن رؤية مراسلين آخرين في الفيديو وهم يرتدون أقنعة الوجه التي لم يزيلوها، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض في غرفة الإحاطة.
وأثار موقف كولينز سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الذين علقوا على ذلك دارلا شاين، زوجة مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، بيل شاين.
ولم تستجب (CNN) على الفور لطلب التعليق، كما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".