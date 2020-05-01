شاهد: قصف صاروخي حوثي يستهدف فرق طبية خاصة بكورونا

السبت 16 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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شنت مليشيات الحوثي الانقلابية،السبت قصفا صاروخيا،استهدف الفرق الطبية الخاصة بفحص كورونا في منطقة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر محلي لمأرب برس ان القصف الحوثي، طال المخيمات الطبية المخصصة ،لفحص المواطنين والمسافرين المتمركزة في الطريق العام بمنطقة قانية شمال البيضاء.

وطبقا للمصدر ،فان القصف أدى إلى أضرار مادية، وعرقلة عمل الفرق الطبية لفحص المسافرين من كورونا كوفيد19.