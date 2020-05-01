تعرف عليها ..7 أوبئة تفتك بالعاصمة عدن والمكرفس في الصدارة «احصائية مخيفة خلال 48 ساعة فقط صادرة عن جهة صحية واحدة»

السبت 16 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلن مركز الطوارئ الخيري لعلاج الحميات في مستشفى "الكوبي الحديث" في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، استقبال 582 حالة مصابة بالحميات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المركز في تقرير وزع على وسائل الإعلام يوم السبت: إن الحالات المصابة بعدد من الحميّات في المدينة بلغت(582) توزعت بين 313 حالة في صفوف الذكور و269 حالة للإناث.

وفي تفاصيل الحالات الإصابات، أوضح المركز أن مرضى الشيكونغونيا أو ما يعرف في الأوساط المحلية بـ "المكرفس" جاءوا في طليعة المصابين بـ(212) إصابة منها 117 حالة إصابة في الذكور و 95 من الإناث.

وبلغ عدد المصابين بحمى الضنك بـ(151) إصابة موزعة بين 81 في أوساط الإناث و70 في أوساط الرجال، فينا مصابو الملاريا 45 من الذكور و33 من الإناث.

ووفقاً للتقرير فإن مصابي التهابات الجهاز التنفسي وصلت 90 حالة ، 50 ذكور 40 إناث.

وبلغ عدد المصابين بالإسهال 5 ذكور و3 إناث، بينما أصيب 5 من الذكور بالتهابات في الجهاز البولي مقابل 2 من الإناث.

ووصل عدد الحالات التي تحمل أعراض اشتباه بكوفيد-19 بلغت 20 من الذكور و15 من الإناث في حين توفت حالة واحدة، وفق التقرير.

وأعلن المستشفى الكوبي الحديث ـ المنصورة (شمال عدن) ـ في الـ 12 من الشهر الجاري عن فتح مركز طوارئ خيري لعلاج الحميات بما في ذلك المعاينة والعلاج والإسعافات الأولية بشكل مجاني إضافة إلى خصم 50% للفحوصات.

وكانت جهات حكومية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة أكثر من 600 شخص في المحافظة خلال أقل من أسبوعين جراء انتشار الحميات والأوبئة الفيروسية التي انتشرت في العاصمة المؤقتة عقب كارثة السيول التي شهدتها عدن الشهر الماضي.

وأعلنت الحكومة العاصمة عدن، مدينة موبوءة، ودعت المنظمات الدولية لمساعدتها في مواجهة الأوبئة المنتشرة فيها.