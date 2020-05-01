صنعاء تفصح عن اصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 16 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت سلطات الحوثيون، يوم السبت ، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا لترتفع عدد الحالات التي اعلنت عنها صنعاء الى اربع.

واعلن وزير الصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها تسجيل إصابات بكورونا لرجل عمره ٤٥ سنة وامراة عمرها ٣٨ سنة وقال ان الحالتين تماثلتا للشفاء.

وتتهم مليشيات الحوثي بالتكتم عن الارقام الحقيقة الخاصة بكورونا في ظل تأكيدات على تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرتها.

وقال طه المتوكل ان حالتي ألاصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء سريريا ومخبريا.

واشار الى أستمرار متابعة حالات الأشتباه .. داعيا الى ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل ، وتجنب الأماكن المزدحمة خاصة" كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالربو والقلب وغيرها