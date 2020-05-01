صنعاء تفصح عن اصابات جديدة بفيروس كورونا اصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن ونسبة الوفيات مخيفة بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا الحملة الأمنيه بشرطة تعز تضبظ قاتل بعد وقت قصير من إتكاب الجريمة وفاة عميد في وزارة الداخلية بسبب الوباء الذي يضرب عدن أبين الجيش الوطني يفشل محاولة التفاف ويغتنم 3أطقم وإحراق مدرعة المليشيات الإنتقالي كورونا يطيح بوزير الصحة بعد شهر من تعيينة بعد تكتم الحوثيين على الوباء بصنعاء شاهد من المليشيات يفضح المستور أثار بهجة المسلمين في هطول الأمطار بغزارة فوق الكعبة وتوقعات ب ليلة القدر
اعلنت سلطات الحوثيون، يوم السبت ، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا لترتفع عدد الحالات التي اعلنت عنها صنعاء الى اربع.
واعلن وزير الصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها تسجيل إصابات بكورونا لرجل عمره ٤٥ سنة وامراة عمرها ٣٨ سنة وقال ان الحالتين تماثلتا للشفاء.
وتتهم مليشيات الحوثي بالتكتم عن الارقام الحقيقة الخاصة بكورونا في ظل تأكيدات على تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرتها.
وقال طه المتوكل ان حالتي ألاصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء سريريا ومخبريا.
واشار الى أستمرار متابعة حالات الأشتباه .. داعيا الى ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل ، وتجنب الأماكن المزدحمة خاصة" كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالربو والقلب وغيرها