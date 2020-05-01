اصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن ونسبة الوفيات مخيفة

السبت 16 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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سجلت اليمن ، يوم السبت اصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الى 122 حالة مؤكدة.

ونشرت لجنة الطوارئ في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

واعلنت اللجنة تسجيل (16) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات وجاءت كما يلي:

(10) حالات محافظة عدن.

(6) حالات محافظة لحج بينها (3) وفيات.

بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (122) حالة، بينها (18) حالة وفاة.

وتبدو نسبة الوفيات كبيرة مقارنة بعدد الاصابات وتثير مخاوف اليمنيين في ظل وضع صحي متدهور، فيما لم تتعافى سوى حالة واحدة ،هي التي سجلت بحضرموت في 10 ابريل الماضي.