صنعاء تفصح عن اصابات جديدة بفيروس كورونا اصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن ونسبة الوفيات مخيفة بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا الحملة الأمنيه بشرطة تعز تضبظ قاتل بعد وقت قصير من إتكاب الجريمة وفاة عميد في وزارة الداخلية بسبب الوباء الذي يضرب عدن أبين الجيش الوطني يفشل محاولة التفاف ويغتنم 3أطقم وإحراق مدرعة المليشيات الإنتقالي كورونا يطيح بوزير الصحة بعد شهر من تعيينة بعد تكتم الحوثيين على الوباء بصنعاء شاهد من المليشيات يفضح المستور أثار بهجة المسلمين في هطول الأمطار بغزارة فوق الكعبة وتوقعات ب ليلة القدر
سجلت اليمن ، يوم السبت اصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الى 122 حالة مؤكدة.
ونشرت لجنة الطوارئ في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.
واعلنت اللجنة تسجيل (16) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات وجاءت كما يلي:
(10) حالات محافظة عدن.
(6) حالات محافظة لحج بينها (3) وفيات.
بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (122) حالة، بينها (18) حالة وفاة.
وتبدو نسبة الوفيات كبيرة مقارنة بعدد الاصابات وتثير مخاوف اليمنيين في ظل وضع صحي متدهور، فيما لم تتعافى سوى حالة واحدة ،هي التي سجلت بحضرموت في 10 ابريل الماضي.