صنعاء تفصح عن اصابات جديدة بفيروس كورونا اصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن ونسبة الوفيات مخيفة بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا بينها 3 وفيات ...حكومة هادي تسجل 16إصابة جديدة بكورونا الحملة الأمنيه بشرطة تعز تضبظ قاتل بعد وقت قصير من إتكاب الجريمة وفاة عميد في وزارة الداخلية بسبب الوباء الذي يضرب عدن أبين الجيش الوطني يفشل محاولة التفاف ويغتنم 3أطقم وإحراق مدرعة المليشيات الإنتقالي كورونا يطيح بوزير الصحة بعد شهر من تعيينة بعد تكتم الحوثيين على الوباء بصنعاء شاهد من المليشيات يفضح المستور أثار بهجة المسلمين في هطول الأمطار بغزارة فوق الكعبة وتوقعات ب ليلة القدر
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم السبت عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوبي البلاد.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن 10 من هذه الإصابات الجديدة تعود إلى محافظة عدن والست الأخرى (بما فيها ثلاث حالات وفاة) إلى محافظة لحج. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ 10 أبريل الماضي إلى 122، وتوفى 18 من هؤلاء المرضى.
اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة تسجيل (16) حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها (3) وفيات كما يلي: (10) حالات محافظة عدن.
(6) حالات محافظة لحج بينها (3) وفيات.
بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ العاشر من أبريل إلى (122) حالة، بينها (18) حالة وفاة.
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ١٢٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك كما سبق أن أعلنت مليشيات" الحوثية عن تسجيل إصابتين بكورونا في العاصمة صنعاء ووفاة أحد المريضين.
ولا تزال عدن أكبر بؤرة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في اليمن بـ66 حالة إصابة، بما فيها خمس وفيات.