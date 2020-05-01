الحملة الأمنيه بشرطة تعز تضبظ قاتل بعد وقت قصير من إتكاب الجريمة

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قالت مصادر عسكرية أن الحملة الأمنية بشرطة تعز ضبطت المدعو ( س.م ) والذي أقدم مساء أمس على جريمة قتل المواطن الزبيدي والذي يعمل في بوفية لبيع العصائر في منطقة الحصب .
وقد أوضح مصدر أمني أنه وبعد وصول اليلاغ تم التحرك السريع من قبل الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشرطه العميد منصور عبدالرب الأكحلي تم رصد مكان الجاني والقاء القبض عليه وايداعه في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق والاحاله للجهات المختصه لينال جزاءه الرادع ويأتي هذا في إطاراليقضه العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لشرطة تعز في مكافحة الجريمه وضبط الجناة وتأمين المواطن.
وتؤكد شرطة تعز أنها لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة واستقرار مدينة تعز ومناطقها المحررة واستهداف حياة المواطنين فيها ، كما تدعو جميع المواطنين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا.