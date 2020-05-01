وفاة عميد في وزارة الداخلية بسبب الوباء الذي يضرب عدن

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قالت مصادر محلية اليوم الجمعة ان مسئول كبير بوزارة الداخلية توفي متأثرا بمرض الحميات الذي يضرب العاصمة المؤقتة عدن .
وبحسب مصادر طبية ان مدير عام الادلة الجنائية بالجمهورية العميد احمد العبد ناصر توفي متأثرا باصابته بالوباء الذي يضرب مدينة عدن.
ووفقا للمصادر فالعميد ناصر ارفع مسئول بالوزارة يتوفي بسبب الوباء.