وفاة عميد في وزارة الداخلية بسبب الوباء الذي يضرب عدن

السبت 16 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر محلية اليوم الجمعة ان مسئول كبير بوزارة الداخلية توفي متأثرا بمرض الحميات الذي يضرب العاصمة المؤقتة عدن .

وبحسب مصادر طبية ان مدير عام الادلة الجنائية بالجمهورية العميد احمد العبد ناصر توفي متأثرا باصابته بالوباء الذي يضرب مدينة عدن.

ووفقا للمصادر فالعميد ناصر ارفع مسئول بالوزارة يتوفي بسبب الوباء.