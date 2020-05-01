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أبين الجيش الوطني يفشل محاولة التفاف ويغتنم 3أطقم وإحراق مدرعة المليشيات الإنتقالي

السبت 16 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص
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 أفشلت قوات الجيش الوطني ظهر اليوم محاولة التفاف قامت بها مجاميع مسلحة من مليشيات الانتقالي في منطقة الطرية.

وقال مصدر عسكري أن مليشيات الانتقالي نفذت عملية التفاف الا أن قوات الجيش تمكنت من إحراق أحد المدرعات والسيطرة على ثلاثة أطقم عسكرية تابع للمليشيات وأسر العشرات وفيما لاذ، البقية بالفرار.

وأكد المصدر أن المعارك مستمرة يخوضها ابطال الجيش منذ ظهر اليوم رغم محاولة المليشيات استقدام تعزيزات لمحاولة رفع معنويات افرادهم المنهزمة نتيجة سقوط العشرات منهم قتلى وجرحى.

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