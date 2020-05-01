80 إصابة وحالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في عدن

السبت 16 مايو 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 847

أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب البلاد، شهدت وفاة 80 مواطنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحميات أخرى.

وأفاد مسؤول طبي يمني لـ"سبوتنيك"، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، بأن أعداد الوفيات جراء تفشي "كورونا" في تزايد مستمر جراء عدم قدرة القطاع الصحي على استيعاب المصابين بالوباء، وتقديم الرعاية الطبية لهم، في ظل محدودية التجهيزات من أجهزة فحص وتنفس صناعي وأدوية ووسائل توفر وسائل السلامة المهنية للكوادر الصحية.

وفي تصريح لرئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية: إعادة الأمور في عدن إلى سابق عهدها مهم في مواجهة "كورونا" وأكد حاجة عدن إلى مستشفيات ميدانية وأَسِرة خاصة بالعناية المركزة، و500 جهاز تنفس صناعي على الأقل، وكوادر طبية مدربة، مشيراً إلى وفاة 6 أطباء مؤخراً بعد إصابتهم بالفيروس نتيجة مخالطة المرضى في ظل انعدام وسائل السلامة.

ودعا المسؤول، الحكومة اليمنية إلى طلب المساعدة من الدول والمنظمات الدولية للتدخل العاجل، سواء عبر مستشفيات عائمة وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً أنها تدرس مقترحات بذلك، أو من خلال تسيير جسر جوي، لإغاثة عدن وغيرها من المحافظات التي يتفشى فيها الفيروس، وإنقاذها من كارثة محدقة.