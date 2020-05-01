#دارك_أمانك .. حملة توعوية واسعة أطلقتها الجمعية اليمنية للفنون والتصميم للوقاية من ”كورونا“ الأمين العام للأمم المتحدة: هناك عقبات لا تمكننا من تنفيذ قراراتنا بشأن وقف النزاع في اليمن انهيار حوثي كبير بصرواح وفشل هجوم اختراق ”مأرب“ وصفهم بـ”مسيرة اللصوص“.. ”طارق صالح“ يهاجم الحوثيين ويؤكد انهم “خصم سيئ لا دين له ولا أخلاق ولا مروة“ فوائد لن تتخيلها لتناول الفول في السحور يوميا انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الاخرى (أسعار الصرف) مطالبة دولية بالكشف عن مصير صحفي يمني مفقود منذ اسبوعين البنك المركزي يدق ناقوس الخطر ويحذر من توقف نشاطه وانهيار العملة بعد نهب الانتقالي 10.5 مليار السودان يعلن عودة معظم جنوده من اليمن بعد فرض الحظر.. خليجيون يتحركون بطائرات خاصة
أطلقت الجمعية اليمنية للفنون والتصميم، الجمعة 15 مايو/أيار، حملة توعوية مجتمعية واسعة تحت شعار "دارك امانك"، بهدف نشر الوعي بين أوساط المجتمع للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتنطلق الحملة، بحسب القائمين عليها، من باب الشعور بالمسؤولية والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على وطننا خالي من الأمراض والأوبئة ومساهمة في خلق الوعي لدى المواطن.
وقالت الجمعية انها تنفذ هذه الحملة بجهودها الذاتية وبصورة طوعية من قبل اعضائها، مساهمة في نشر الوعي حيث نفذ اكثر من 180 تصميم متنوع الاحجام والاشكال يحمل معلومات صحيحة مستقاه من مصادرها الرسمية وايضا فلاشات موشن جرافيك مميزة وبنك تغريدات يحمل اكثر من 200 بوست توعوي يتم نشرها على مدى ثلاثة ايام ابتداء من تاريخ مساء الجمعة 15/ مايو 2020م على منصات الجمعية في جميع وسائل شبكات التواصل الاجتماعي.
الهشتاق الرسمي للحملة
#دارك_امانك