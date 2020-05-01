دارك_أمانك .. حملة توعوية واسعة أطلقتها الجمعية اليمنية للفنون والتصميم للوقاية من ”كورونا“

السبت 16 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ صنعاء

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أطلقت الجمعية اليمنية للفنون والتصميم، الجمعة 15 مايو/أيار، حملة توعوية مجتمعية واسعة تحت شعار "دارك امانك"، بهدف نشر الوعي بين أوساط المجتمع للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتنطلق الحملة، بحسب القائمين عليها، من باب الشعور بالمسؤولية والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على وطننا خالي من الأمراض والأوبئة ومساهمة في خلق الوعي لدى المواطن.

وقالت الجمعية انها تنفذ هذه الحملة بجهودها الذاتية وبصورة طوعية من قبل اعضائها، مساهمة في نشر الوعي حيث نفذ اكثر من 180 تصميم متنوع الاحجام والاشكال يحمل معلومات صحيحة مستقاه من مصادرها الرسمية وايضا فلاشات موشن جرافيك مميزة وبنك تغريدات يحمل اكثر من 200 بوست توعوي يتم نشرها على مدى ثلاثة ايام ابتداء من تاريخ مساء الجمعة 15/ مايو 2020م على منصات الجمعية في جميع وسائل شبكات التواصل الاجتماعي.

الهشتاق الرسمي للحملة

#دارك_امانك