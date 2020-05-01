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الأمين العام للأمم المتحدة: هناك عقبات لا تمكننا من تنفيذ قراراتنا بشأن وقف النزاع في اليمن

السبت 16 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الجمعة 15 مايو/أيار، أمله في أن تستجيب أطراف النزاع في الشرق الأوسط لدعوته بوقف إطلاق النار.

وقال ”غوتيريش“ في تصريح لقناة الجزيرة: ”هناك عقبات لا تمكننا من تنفيذ قراراتنا بشأن وقف النزاع في ليبيا واليمن“.

وأكد ان ”هناك فرصة لمفاوضات بين أطرف النزاع في اليمن لتحويل اتفاق إطلاق النار إلى وضع مستدام“.

وأضاف: ”نحن بحاجة لمؤسسات دولية أكثر قوة وتضامن وعمل منسق عالمي في مواجهة تحدياتنا المشتركة“.

وأشار الى ان الصراع والانقسام العميق بين أمريكا والصين يعطل الجهد الدولي المشترك لمكافحة كورونا.

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