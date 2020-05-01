انهيار حوثي كبير بصرواح وفشل هجوم اختراق ”مأرب“

السبت 16 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد قائد جبهة صرواح العميد الركن أحمد أبو أصبع، الجمعة 15 مايو/أيار، أن قوات الجيش في الجبهة أحبطت خلال الأيام الماضية عدة هجمات للمليشيا الحوثية المتمردة، وتمكنت من تأمين عدد من المناطق والمواقع التي تنتطلق منها تلك الهجمات.

وأوضح العميد أبو أصبع في تصريح لـ “26 سبتمبر” أن “الهجوم المخطط له من قبل المليشيا المتمردة كان المسار الأساسي وورقة القوة الوهمية التي كانت تعتمد عليها المليشيا لتحقيق أي اختراق نحو مأرب".

وأكد أبو أصبع، فشل كل محاولات مليشيا الحوثي على أيدي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش الذين هبوا من كل مكان للتصدي لتلك العصابة الإجرامية”.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية في الجبهة، تعيش انهياراً كبيراً، نتيجة سقوط عدد من القيادات الميدانية أبرزها المدعو محمد الحمراني، قائد ما يسمى بالقوات الخاصة، خلال محاولاتها الهجومية اليائسة، بالإضافة إلى أسر أعداد كبيرة منها.

ولفت قائد جبهة صرواح إلى أن تقدمات الجيش وتأمينها عدد من المواقع والمناطق في الجبهة، يأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومنع الهجوم المتواصل الذي تقوم به المليشيا المتمردة، مستغلة التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار.