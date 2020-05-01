وصفهم بـ”مسيرة اللصوص“.. ”طارق صالح“ يهاجم الحوثيين ويؤكد انهم “خصم سيئ لا دين له ولا أخلاق ولا مروة“

السبت 16 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتهم قائد قوات ما يعرف بـ”حراس الجمهورية“، العميد طارق محمد صالح، الجمعة 15 مايو/أيار، جماعة الانقلاب الحوثية بعدم الالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، واصفا إياها بـ”مسيرة اللصوص“.

وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قال ”طارق صالح“: "عام مر على آخر اتصال سمحوا به للأسيرين البطلين محمد وعفاش" في إشارة إلى شقيقه ونجله.

وأكد نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، إن الحوثيين لم يوافقوا على تبادل شامل "ولم يلتزموا بالمعايير الدولية بمعاملة الأسرى"، واصفا اياهم بـ”الخصم السيئ الذي لا دين له ولا أخلاق ولا مروة".

وقال: ”‏فإمّا منّاً بعد وإما فداء، لكن مسيرة اللصوص أكثر انحطاطاً من أن تفهم القرآن أو تتحلى بأخلاق الناس“.

وخاض العميد طارق صالح حربا ضد الحوثيين، حلفائه السابقين، في العاصمة اليمنية صنعاء مطلع ديسمبر 2017، انتهت بهزيمته ومقتل عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأمين عام حزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، فضلا عن 240 قتيل و420 جريح.

واعتقلت جماعة الحوثيين في أحداث ديسمبر نحو 2000 قيادات حزبية وعسكرية وسياسية موالية للرئيس صالح، وعددا من أفراد أسرته.

وفي تغريدة أخرى بمناسبة الذكرى ‏الـ19 لرحيل والده، قال ”طارق“: ”نتذكرك باعتزاز وفخر كأحد ابطال ثورة ٢٦ سبتمبر وملحمة السبعين يوم، تعلمنا منك كيف نسمو على الاحقاد والصغائر وان حب الوطن والتضحية من اجله أفعال لا أقوال، وسنظل نؤدي واجبنا الوطني من كل المواقع وفي مختلف الظروف دفاعا عن اليمن والذود عن مكتسباته“.